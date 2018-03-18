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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkentte silahlı kavga: 5 yaralı - ANKARA

Başkentte silahlı kavga: 5 yaralı - ANKARA

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinden görüntüler - Güvenlik önlemleriBaşkentte silahlı kavga: 5 yaralıANKARA (AA) - Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Maltepe semtindeki bir otelin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent A. ve Ömer Faruk A. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi silahla yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis, kavgaya karıştıkları öne sürülen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı Kavga Akalan 

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