Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı - ANKARA

Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı - ANKARA

- Olay yerinden detaylar - Ambulansın olay yerinden ayrılmasıBaşkentte silahlı kavga: 1 yaralı - Altındağ'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Altındağ ilçesi'nde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi üzerinde Fatih C. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek davası yüzünden kavga çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından Fatih C'yi silahla bacağından vuran zanlı kaçtı.Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Polis Silahlı Kavga Bild Alacak Verecek Meselesi Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı