Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkentte seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın - ANKARA

Başkentte seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın - ANKARA

- Özel halk otobüsünün yanması - Yangının etkisiyle çevre binalardaki camların çatlaması - İtfaiyenin gelmesi - Yangının söndürülmesiBaşkentte seyir halindeki özel halk otobüsünde yangınANKARA (AA) - Başkentte seyir halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.Karapürçek - Kızılay hattında sefer yapan Muhammed A. yönetimindeki 06 BJF 719 plakalı özel halk otobüsünün ön bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Aracı Karapürçek Mahallesi 309. Cadde'de durduran Muhammed A. yolcuları tahliye etti.Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Halk Otobüsü 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı