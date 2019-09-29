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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkentte Şehit-Gazi Sen il başkanları toplantısı - ANKARA Haberi

Başkentte Şehit-Gazi Sen il başkanları toplantısı - ANKARA Haberi

- Başkentte Şehit - Gazi Sen il başkanları toplantısı - Katılımcılardan görüntü - Sendika Genel Başkanı Fatih Ocak'ın konuşmasıBaşkentte Şehit - Gazi Sen il başkanları toplantısıANKARA (AA) - Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (Şehit - Gazi Sen) il başkanları toplantısı, Ankara 'da yapıldı.Sendika Genel Başkanı Fatih Ocak, bir otelde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada çıkarsız ve sosyal sendikacılık ilkeleriyle hareket ederek, Türkiye'de sendikacılığı siyasetten uzak ve bağımsız olarak çalışmayı ilke edindiklerini söyledi.

Yaklaşık 45 bin şehit ve gazi yakınının kamuda görev yaptığını belirten Ocak, bunun devletin kendileri ile büyük bir kucaklaşması ve dayanışma örneği olduğunu dile getirdi.Ocak, "Bir şeyi değiştirmek istiyorsak önce biz değişeceğiz." ifadesini kullanarak, yetkili konfederasyon olmaları halinde, toplu sözleşme masasına diğer konfederasyon başkanlarıyla "kol kola" gireceklerini sözlerine ekledi.

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