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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte şantaj çetesine operasyon - ANKARA

Başkentte şantaj çetesine operasyon - ANKARA

- Başkentte şantaj çetesine operasyon - Zanlıların emniyette çıkışıBaşkentte şantaj çetesine operasyon - Uygunsuz görüntülerini çektikleri kişiye şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde uygunsuz görüntülerini çektikleri kişiye şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, günlük kiralanan evde iki kadın tarafından uygunsuz fotoğraf ve görüntüleri çekilen, cep telefonu ile cüzdanı çalınan C.A'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek iki kadın şüphelinin A.Y. ve H.D. olduklarını, onları eve iki araçla getirenlerin ise O.Y, E.Ü. ve U.E. isimli erkekler olduğunu tespit etti.Çektikleri uygunsuz fotoğraf ve görüntüleri C.A'nın iş yerine yolladıkları, internette yayma ve ailesine gönderme tehdidiyle para istedikleri öne sürülen 5 zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ü. ve U.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.Y, H.D. ile O.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şantaj Çetesi Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Cüzdan Cep Telefonu 

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