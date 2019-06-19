Başkentte sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü - ANKARA Video
- Olay yerinden detaylarBaşkentte sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktüANKARA (AA) - Başkentte sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi, park halindeki bazı otomobillerde maddi hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde sağanak nedeniyle iki ayrı binanın istinat duvarı çöktü.Çöken istinat duvarları nedeniyle park halindeki 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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