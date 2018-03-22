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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte polis eğlence mekanlarını denetledi - ANKARA Video

Başkentte polis eğlence mekanlarını denetledi - ANKARA Video

- Asayiş uygulaması yapılan mekanlardan görüntü - Polislerin kimlik kontrolü yapmasıBaşkentte polis eğlence mekanlarını denetledi - Başkentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için yaklaşık 100 polisin katılımıyla Ulus bölgesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldıANKARA (AA) - Ankara 'da huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla Ulus bölgesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamaya, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 100 polis katıldı.
Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ve 403 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, "yağma" suçundan arandığı tespit edilen bir kişiyi yakaladı.Öte yandan, uygulama kapsamında 15 iş yeri denetlenerek, Ulus bölgesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 24 kadın hakkında işlem yapıldı, 17 araca trafik ekiplerince idari para cezası kesildi.

Polis Para Cezası Fuhuş Gesi Trol 

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