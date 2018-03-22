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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte para nakil aracı soygunu - ANKARA Haberi

Başkentte para nakil aracı soygunu - ANKARA Haberi

- Banka şubesi önünde araçlardan detaylarBaşkentte para nakil aracı soygunu - Ankara 'da para nakil aracının lastiğini bıçakla kesen hırsızlar, şoförün lastiği değiştirdiği sırada araçtaki paraları çalarak kayıplara karıştıANKARA (AA) - Başkentte para nakil aracının lastiğini bıçakla kesen hırsızlar, sürücünün lastiği değiştirmesinden faydalanıp araçtaki paraları çalarak kayıplara karıştı.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ATM'lere para transferi yapan bir firmaya ait 34 FH 9586 plakalı para nakil aracı, 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halindeyken, lastiğinin patlaması nedeniyle yol kenarına park etti.Aracın tekerleğini değiştirmek isteyen güvenlik görevlileri Ç.K. ve H.Ç, stepne lastiğini çıkarmak için kapıları açtığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce etkisiz hale getirildi.
Aracın ön koltuğunda bulunan çantadaki yaklaşık 50 bin lirayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek, hızla olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, araçta ve çevresinde inceleme yaptı.Görevlilerin ifadesine de başvuran polis, soygunu yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Bu arada hırsızların, para nakil aracının lastiğini bıçakla kestikleri öğrenildi.

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