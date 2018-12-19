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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte otomobilin çarptığı araç devrildi - ANKARA Video

Başkentte otomobilin çarptığı araç devrildi - ANKARA Video

- Polis ekiplerinin çarpışmada hasar gören ve devrilen aracın çevresinde inceleme yapması - Yol kenarında bekleyen diğer hasarlı araçtan detay - Ekiplerin ve vatandaşların ters dönen araç çevresinde bekleyişiBaşkentte otomobilin çarptığı araç devrildi - İstanbul yolunda bir otomobilin çarpmasının ardından yoldan çıkarak devrilen araçta yaralanan kadın ile 5 aylık bebeği tedavi altına alındıANKARA (AA) - Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın ile 5 aylık bebeği yaralandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ankara istikametine giden A.K'nin kullandığı 06 BEB 581 plakalı otomobil, 2651. Cadde kesişiminde aynı yönde ilerleyen S.C. yönetimindeki 34 SZ 9351 plakalı araca çarptı.Kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan 34 SZ 9351 plakalı araç, kaldırımdaki bir ağaca çarparak devrildi.Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, devrilen araçta bulunan Zeynep A. ile 5 aylık bebeği Alya Nisa A. yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Trol 

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