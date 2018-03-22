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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - ANKARA

Başkentte otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - ANKARA

- Kaza yapan araçtan görüntü - Kaza yerindeki ekipler - Ambulans görüntüsü - Kaza yerinden görüntülerBaşkentte otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, aracın sürücüsü ise yaralandı.Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giden Ekrem Kaya'nın kullandığı 06 HE 0207 plakalı otomobil, Etlik 1011 Kavşağı yakınında 50 metre gerideki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Tarık Pekyürek'e (34) çarptı.Kaza sonrası otomobil yaklaşık 50 metre ileride dururken, çarpmanın şiddetiyle savrulan Pekyürek kanlar içinde yol ortasına düştü. Otomobil sürücüsü Kaya ise araçtaki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.Bu sırada olay yeri yakınında bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle yolun üç şeridi ulaşıma kapatılırken, olası bir zincirleme kazanın önüne geçildi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yol ortasında hareketsiz yatan Tarık Pekyürek'in nabzının attığını belirleyerek, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.Otomobil sürücüsü Ekrem Kaya ise başka bir ambulansla Ankara Numune Hastanesine kaldırıldı.Pekyürek'in hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinin üç şeridi yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

İlk Müdahale Polis Hastane Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

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