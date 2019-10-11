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11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı: 2 yaralı

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza yeri - Yaralıların sedyeyle ambulansa taşınması - Kaza yapan araçlar - Sıhhiye'de bir otomobilin restoran çalışanlarını taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'da, otomobil ile restoran çalışanlarını taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Atatürk Bulvarı Sıhhiye heykeli önünden Ulus istikametine dönmeye çalışan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 AY 4571 plakalı otomobil, aynı istikametine giden Tuncay B'nin kullandığı 06 C 6911 plakalı servis minibüsüne çarptı.Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, minibüsteki yolcular çarpışmanın şiddetiyle araç içinde savruldu.Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün 258 promil alkollü olduğu belirlendi.Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Ulus istikametinin tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.

İlk Müdahale Hastane Servis Aracı Trol 

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