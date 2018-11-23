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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkentte otomobil pastaneye girdi - ANKARA

Başkentte otomobil pastaneye girdi - ANKARA

- Başkentte otomobil pastaneye girdi - Keçiören Nuri Pamir Caddesi - Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıBaşkentte otomobil pastaneye girdi - Ankara 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin pastaneye girmesi sonucu bir kişi yaralandı - Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Keçiören Nuri Pamir Caddesi'nde öğle saatlerinde 06 BZ 4386 plakalı otomobil sürücüsü N.D'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki pastaneye girerek dükkandaki R.K'ye çarptı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı R.K. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Pastanede maddi hasarın meydana geldiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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