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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte otomobil köprü inşaatı iskelesine çarptı (2) - ANKARA

Başkentte otomobil köprü inşaatı iskelesine çarptı (2) - ANKARA

- Kaza yapan aracın çıkarılmasıGÜNCELLEME - Başkentte otomobil köprü inşaatı iskelesine çarptı - Ankara - Eskişehir yolunda bariyerleri aşarak köprü inşaatı iskelesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - İskele demirlerinin arasında sıkışan araç, vinç yardımıyla çıkarıldıGELİŞMELER EKLENDİANKARA (AA) - Ankara 'da köprü inşaatı iskelesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kızılay istikametinden Ümitköy yönüne giden Koray D'nin kullandığı otomobil, Ankara - Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı'nda beton bariyerleri aşarak Bilkent Şehir Hastanesi istikametine dönüşü sağlayacak üst geçidin inşaat iskelesine çarptı.112 Acil Servis ekibince Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle inşaat iskelesinde büyük çapta hasar meydana geldi.İskele demirlerinin arasında sıkışan otomobil, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla çıkarıldı.

İnşaat İskelesi 

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