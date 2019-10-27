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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi - ANKARA Video

Başkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi - ANKARA Video

- Hırsızların emniyetten çıkarılışı - Oto parçacısına yapılan baskın - Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarıBaşkentte otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi - Başkentte 10 günde 5 otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Çalınan otomobiller bulunarak sahiplerine teslim edildiANKARA (AA) - Ankara 'nın çeşitli ilçelerinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, park halindeki otomobilleri gece saatlerinde çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Hırsızlıkların yaşandığı Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde geniş çaplı araştırma yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelileri ve çalıntı otomobilleri belirledi.Ayrıca, zanlıların, çalıntı otomobillerin akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçalarını sökerek sanayi sitesinde sattıkları öğrenildi. - Hırsızlık zanlısını dövmesi ele verdiEkipler, güvenlik kamerası görüntülerinde, benzinlikten yakıt alan ama otomobilden inmeyen şüphelilerden birini, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit etti.Otomobilleri çaldığı belirlenen E.K, M.A, M.E, H.İ.Ş ve G.K Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çalınan beş otomobil ile sökülerek satılan parçaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Akalan Güvenlik Kamerası Çalıntı Otomobil Hırsız Sanayi Sitesi 

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