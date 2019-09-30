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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

( ANKARA - 2) ANKARA

Polis Direksiyon 


- Ankara'da Özel Halk Otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs yolcu dolu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. (BC -
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