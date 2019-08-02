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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte ormanlık alanda yangın - ANKARA

Başkentte ormanlık alanda yangın - ANKARA

- Başkentte ormanlık alanda yangın - Olay yerinden detaylarBaşkentte ormanlık alanda yangın - Altındağ'daki ormanlık alanda çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi, yaklaşık 250 ağaç zarar gördü - Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılıyorANKARA (AA) - Ankara 'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 250 ağaç zarar gördü.Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Arazözlerle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Dumandan etkilenen 2 itfaiyeci ambulansta tedavi edildi.Yaklaşık 250 çam ağacının zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis Çam Ağacı Ormanlı İtfaiye Eri Trol 

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