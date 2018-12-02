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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkentte müstakil evin kömürlüğünde yangın - ANKARA İzle

Başkentte müstakil evin kömürlüğünde yangın - ANKARA İzle

- DetaylarBaşkentte müstakil evin kömürlüğünde yangınANKARA (AA) - Ankara 'da bir müstakil evin altındaki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kale Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta Fatma İmren'in (76) yaşadığı müstakil evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken itfaiye ekiplerine de durumu bildirdi.Olay yerine kısa sürede itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yaralanan oladı.Yangının çıktığı kömürlük ise kullanılamaz hale geldi.

Polis Bild Polis Ekipleri Müstakil Ev 

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