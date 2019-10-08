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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Başkentte motosiklet kazası: 2 yaralı - ANKARA

Başkentte motosiklet kazası: 2 yaralı - ANKARA

- Motosiklet kazası - Yerde yatan motosiklet - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesiBaşkentte motosiklet kazası: 2 yaralıANKARA (AA) - Başkentte, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde, Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine motosikletiyle giden Berk Ali Özer (22), yaya Hasan Uluca'ya (75) çarptı.Kazada yaralanan Özer ve Uluca, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Motosiklet Kazası 

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