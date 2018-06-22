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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi (5) - ANKARA

Başkentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi (5) - ANKARA

- Başkentte kuvvetli sağanak - Yağıştan dolayı su birikintsi oluşan yollardan görüntüler - Selde mahsur kalanların botla kurtarılmasıBaşkentte kuvvetli sağanak - Ankara 'da öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış, Mamak ilçesinde su baskınlarına neden oldu - Bazı araçlarda hasar meydana gelirken, ev ve iş yerleri de su altında kaldıANKARA (AA) - Ankara 'da öğleden sonra başlayan kuvvetli yağışta Mamak ilçesinde bazı araçlarda hasar meydana gelirken, ev ve iş yerleri de su altında kaldı.Vatandaşların sel suları sebebiyle zor anlar yaşadığı Mamak'ta birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, Dereboyu Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddede otoparkı su ile dolan 5 katlı bir apartmanın giriş katında 2 kişi mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, araçları ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.Cadde üzerinde bir forklift sürücüsü de su içerisinde kalan vatandaşları forklifte bindirerek yol kenarına taşıdı.Bu arada, kuvvetli yağış sebebiyle Kızılay - Çayyolu Metrosu'nda teknik bir arıza meydana geldi ve seferler durduruldu.

Mahsur Kaldı 

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