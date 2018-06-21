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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi (4) - ANKARA

Başkentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi (4) - ANKARA

- Yağıştan dolayı su birikintis oluşan yollardan görüntüler - Suda kalan araçların kurtarılmasıBaşkentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Ankara 'da öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış, Mamak ve Çankaya ilçelerinde su baskınlarına neden olduANKARA (AA) - Ankara 'da öğlen saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Kuvvetli sağanak nedeniyle başkentin cadde ve sokaklarında yoğun su birikintileri oluştu. Yoğun yağış Mamak ve Çankaya ilçelerinde su baskınlarına neden oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Çankaya'da özellikle Turan Güneş Bulvarında su birikintileri oluşurken, Konya Yolu Kepekli Mevkiinde yağan yağışla birlikte AŞTİ istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı.Kent merkezinin bazı kısımlarında su birikintileri sebebiyle yoğun trafik yaşanıyor.Belediyeye ait çok sayıda vidanjör şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.Yollarda kalan araçlar vatandaşlar tarafından çağırılan kurtarıcılar ve itfaiye ekipleri yardımıyla kaldırıldı.İtfaiye ekipleri görev yaptıkları noktalarda su birikintilerini boşaltmak için görev yapıyor.Polis ekipleri, bazı yollarda geçişleri araç trafiğine kapattı.

Polis Başkent Yağan 

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