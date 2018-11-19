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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte kumar operasyonu - ANKARA Video

Başkentte kumar operasyonu - ANKARA Video

- Baskından detaylarBaşkentte kumar operasyonu - Çankaya'da iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, 22 kişi hakkında yasal işlem yaptı - Polisi karşılarında görünce kaçmaya çalışanlar, arbede sırasında iş yerindeki masa ve sandalyelere zarar verdiANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İnkılap - 1 Sokak'taki apartmanda tabelası bulunmayan iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yaptı.İçeri giren polis ekiplerini karşılarında görünce paniğe kapılan çok sayıda kişi, birbirlerini itekleyerek masaların üzerinden atlayıp yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı.Çıkan arbedede bazı masa ve sandalyeler hasar görürken polis ekipleri, içeride bulunanların yere yatmalarını istedi.Mutfak ve çay ocağının da bulunduğu iş yerinde "tombala" adı altında kumar oynatıldığını belirleyen ekipler, masaların üzerinde çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirdi.Tombala oyununda kullanılan makinenin baskın sırasında kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.İçerideki 22 kişiyi gözaltına alan ekipler, O.B. ve K.G'nin kumar oynatılan mekanın işletmecisi olduğunu, E.A. ve B.V'nin de iş yerinin çalışanları olduğunu tespit etti.B.V'nin, "erkete" diye tabir edilen polis baskınlarına karşı gözcü olarak görev yaptığı belirlendi.O.B, K.G. ve B.V. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı, 18 yaşından küçük E.A. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye kişi başı 259 lira olmak üzere toplam 4 bin 662 lira ceza uygulandı.Bu arada, kimlik bilgileri sorgulanan kişilerden Ş.Y, A.T. ve M.Ö'nün çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.

Polis Salar Arbede Çay Ocağı Polis Ekipleri 

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