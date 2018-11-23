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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkentte kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi - ANKARA Video

Başkentte kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi - ANKARA Video

- Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesiBaşkentte kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi - Keçiören'deki kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldıANKARA (AA) - Ankara 'da kontrolden çıkarak bir iş yerine giren aracın sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Erdal D. idaresindeki 06 BU 1700 plakalı otomobil, Etlik Kasalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak sakatat ve tavuk ürünleri satılan bir iş yerine çarptı.Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araç adeta hurdaya döndü. Dükkanda ise büyük çapta hasar meydana geldi.Kazada yaralanan sürücü Erdal D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Salar Trol 

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