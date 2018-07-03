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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Başkentte kereste fabrikasında yangın - ANKARA

Başkentte kereste fabrikasında yangın - ANKARA

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları - Olay yerinden detaylar Ankara 'da bir kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesi'nde yer alan Keresteciler Sitesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Fabrika Bild Yangına Müdahale 

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