Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi - ANKARA

Başkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi - ANKARA

- Başkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi - Olay yerinden detaylar - AFAD ekiplerinin çalışmalarıBaşkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi - AFAD ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi üzerine inceleme yaptı - Şubede, ilk gaz ölçümünde az miktarda klor gazına rastlandı ancak ikinci ölçümde herhangi bir zararlı gaz tespit edilemediANKARA (AA) - AFAD ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi üzerine inceleme yaptı.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle OSTİM Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketi şubesinde görevli personel, çalıştıkları sırada boğazlarında ve gözlerinde yanma hissetmeleri üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine giden polis ekipleri, iş yerine giriş ve çıkışları kontrol altına aldı, sağlık ekipleri de personeli muayene etti.Daha sonra şubeye gelen AFAD ekipleri de özel kıyafetlerle iş yerinde kimyasal madde ölçümü yaptı. İlk ölçümde az miktarda klor gazına rastlanırken, ikinci ölçümde zararlı herhangi bir gaz tespit edilemedi.Bunun üzerine, iş yeri yeniden açıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen personel görevine döndü.

Polis Kimyasal Madde Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı