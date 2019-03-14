Başkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi - ANKARA
- Başkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi - Olay yerinden detaylar - AFAD ekiplerinin çalışmalarıBaşkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi - AFAD ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi üzerine inceleme yaptı - Şubede, ilk gaz ölçümünde az miktarda klor gazına rastlandı ancak ikinci ölçümde herhangi bir zararlı gaz tespit edilemediANKARA (AA) - AFAD ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi üzerine inceleme yaptı.Alınan bilgiye göre, Yenimahalle OSTİM Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketi şubesinde görevli personel, çalıştıkları sırada boğazlarında ve gözlerinde yanma hissetmeleri üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine giden polis ekipleri, iş yerine giriş ve çıkışları kontrol altına aldı, sağlık ekipleri de personeli muayene etti.Daha sonra şubeye gelen AFAD ekipleri de özel kıyafetlerle iş yerinde kimyasal madde ölçümü yaptı. İlk ölçümde az miktarda klor gazına rastlanırken, ikinci ölçümde zararlı herhangi bir gaz tespit edilemedi.Bunun üzerine, iş yeri yeniden açıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen personel görevine döndü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım