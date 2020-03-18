Başkentte kar yağışı - ANKARA

- Kar yağışı - Kızılay Meydanından kar manzaraları - Trafikte araçların ilerlemesi - Atakule'de kar yağışı - Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler - Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı - Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışıANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
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