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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte kar yağışı - ANKARA

Başkentte kar yağışı - ANKARA

- Kar yağışı - Kızılay Meydanından kar manzaraları - Trafikte araçların ilerlemesi - Atakule'de kar yağışı - Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler - Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı - Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışıANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Gesi Kar Manzaraları Kar Yağışı 

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