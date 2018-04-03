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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başkentte kaçak sigara operasyonu - ANKARA

Başkentte kaçak sigara operasyonu - ANKARA

- Gölbaşı ilçesinde iki tırda yapılan aramada ele geçirilen kaçak sigaralardan görüntülerBaşkentte kaçak sigara operasyonu - Gölbaşı ilçesinde iki tırda yapılan aramada 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen rutin uygulamalar sırasında iki tırda yapılan aramada 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelenilen iki tırı durdurarak arama yaptı.Yapılan aramalarda tırların dorselerinde bulunan bölmelerde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Olayla ilgili M.N.A, M.A, A.R.A ve A.K gözaltına alındı.

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