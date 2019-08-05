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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte izinsiz gösteri: 25 gözaltı - ANKARA

Başkentte izinsiz gösteri: 25 gözaltı - ANKARA

- Grubun yürüyüşünden detaylar - Polisin uyarısı ve müdahalesi - Gözaltı işleminden detaylarBaşkentte izinsiz gösteri: 25 gözaltı - Ankara 'da yasa dışı gösteri yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti, 25 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Yüksel Caddesi üzerinde yasa dışı gösteri yapmaya çalışan gruba polis müdahale etti, 25 kişi göz altına alındı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kızılay'daki Yüksel Caddesi üzerinde, bir grup eylemci, yasa dışı gösteri yapmak istedi. Cadde üzerinde önlem alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, eylemcilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.Uyarılara aldırış etmeyen gruba polis müdahale etti. Polise direnen 25 kişi gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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