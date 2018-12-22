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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte 'Huzur Kocatepe Operasyonu' - ANKARA

Başkentte 'Huzur Kocatepe Operasyonu' - ANKARA

Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu" - ANKARA - Uygulama yapılan mekanlardan detay - Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmasıBaşkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu" - Ankara 'da 2 bin polisin katılımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldıANKARA (AA) - Başkentte, 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerinden toplam 2 bin personelin katımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldı.Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri de araç ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Polis Çevik Kuvvet Güvenlik Önlemi Trol 

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