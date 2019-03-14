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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte hırsızlık zanlısı iki Gürcistanlı yakalandı - ANKARA

Başkentte hırsızlık zanlısı iki Gürcistanlı yakalandı - ANKARA

- Hırsızlık yapan zanlıların güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların emniyetten çıkışı - Ele geçirilen malzemelerden detaylarBaşkentte hırsızlık zanlısı iki Gürcistanlı yakalandı - Hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden para, ziynet eşyası ve silah çaldıkları gerekçesiyle yakalanan Gürcistan uyruklu iki kişi tutuklandıANKARA (AA) - Başkentte hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki Gürcistan uyruklu tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerindeki beş evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Hırsızlık olaylarının yaşandığı evlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Gürcistan uyruklu M.K. ve İ.K olduğunu tespit etti.Polis ekipleri, zanlıları, ikamet adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.Zanlıların evlerinde yapılan aramada, çalıntı iki tabanca ve mermiler ile çeşitli ziynet eşyası, bir miktar para, tablet, cep telefonu, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar ve LED ekran televizyon ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Zanlısı Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Polis Ekipleri 

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