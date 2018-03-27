Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Başkentte hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama - ANKARA

Başkentte hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama - ANKARA

- Zanlıların adliyeden çıkarılmasıBaşkentte hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama - Ankara 'da hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıANKARA (AA) - Başkentte hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 3 ayrı evden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda, kimlikleri belirlenen şüphelilerin gizlendiği adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yağma gibi suçlardan aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Şüphelilerden R.C.M. ve Ş.T.Ş'nin Ankara 'da kapı kilit göbeklerini kırdıkları evlerden ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilen şüphelilerin benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Operasyonu Ziynet Eşyası Hırsız Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı