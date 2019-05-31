Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte hırsızlık operasyonu - ANKARA Video

Başkentte hırsızlık operasyonu - ANKARA Video

- Zanlıların emniyetten çıkışı - Ele geçirilen malzemelerden detaylarBaşkentte hırsızlık operasyonu - Çankaya ve Yenimahalle'de giyim mağazalarından hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu kişi tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'da 4 ayrı giyim mağazasından hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya'da 4 ayrı mağazadan pantolon, 4 çift ayakkabı ve mont çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Çalışmaların sonucunda ekipler, giyim eşyalarını çaldıkları tespit edilin Gürcistan uyruklu I.M, A.A. ve çalınan malzemeleri satın alan T.D. ile S.D'yi yakaladı.Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis, 4 çift ayakkabı, bir neşter, bir yan keski, bir falçata, bir pantolon, bir çanta ve sargı bezi ele geçirdi.Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken şüphelilere ait suç aletlerine de el konuldu. - Kesici aletlerin fark edilmesini folyoyla engellemişlerEkipler, daha sonra şüpheli I.M. ve A.A'nın mağazaların giriş ve çıkışlarında X - ray cihazının ötmemesi için yan keski, falçata ile neşteri alüminyum folyoya sarıp, ürünlerin etiketlerini söküp hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra ayrıldıklarını ve bu ürünleri de ikinci el alım - satım işi yapan T.D. ve S.D'ye değerinin altında sattıklarını belirledi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.M, T.D. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gürcistan uyruklu A.A. ise tutuklandı.

Adli Kontrol Hırsızlık Operasyonu Alüminyum Folyo Alüminyum Giyim Mağazası 

İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı