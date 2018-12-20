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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte hırsızlık operasyonu - ANKARA

Başkentte hırsızlık operasyonu - ANKARA

- Başkentte hırsızlık operasyonu - Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler - Gürcistan uyruklu zanlılarBaşkentte hırsızlık operasyonu - Gürcistan uyruklu 2 zanlı, 9 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandıANKARA (AA) - Başkentte 9 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 Gürcistan uyruklu tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kamera görüntülerini inceleyerek, hırsızlık yaptıkları tespit edilen Gürcistan uyruklu P.S. ve O.T'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin, hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden çok sayıda taşınabilir bilgisayar, tablet bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşya ile ziynet eşyası, kol saati, gümüş takı ve para çaldıkları belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Ayrıca zanlı P.S. hakkında İstanbul ve İzmir'de değişik tarihlerde sahte kimlik kullanmak ve farklı parmak izi vermek suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

Hırsızlık Operasyonu Sahte Kimlik Ziynet Eşyası Elektronik Eşya Tablet Bilgisayar 

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