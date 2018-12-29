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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte hesap kavgası ölümle sonuçlandı - ANKARA Video

Başkentte hesap kavgası ölümle sonuçlandı - ANKARA Video

- Polis ekiplerinin kafenin bulunduğu sokakta inceleme yapmasıBaşkentte hesap kavgası ölümle sonuçlandı - Çankaya'da bir kafede hesap tartışması yüzünden büyüyen kavga sonucu bir kişi silahla vurulduANKARA (AA) - Ankara 'da bir kafede hesap anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bayındır - 1 Sokak'taki bir kafede müşteri ile iş yeri çalışanları arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma büyüyerek kavga dönüştü.Ayrıldıktan bir müddet sonra mekana tekrar dönen ismi öğrenilemeyen şahıs, silahıyla iş yeri çalışanı İ.Y'yi vurdu.Çevredekilerin yardımıyla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İ.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın hemen ardından Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri iş yerine gelerek geniş kapsamlı çalışma başlattı.Ekiplerin sıkı çalışması sonucu İ.Y'yi vurup kayıplara karışan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Akalan 

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