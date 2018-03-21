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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte HDP'nin nevruz kutlaması - ANKARA

Başkentte HDP'nin nevruz kutlaması - ANKARA

- HDP'nin nevruz kutlamasından detaylarBaşkentte HDP'nin nevruz kutlamasıANKARA (AA) - HDP Ankara İl Başkanlığınca Kolej Meydanı'nda nevruz kutlaması yapıldı.Bazı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı etkinlik dolayısıyla Kolej Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar saat 10.00'da trafiğe kapatıldı.Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda, dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı.Meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Kutlamaya katılanlar, oluşturulan iki güvenlik noktasından üzerileri ve çantaları arandıktan sonra alana girdi.Az sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, yakılan ateş etrafında müzik eşliğinde halay çekildi.Etkinliğe katılan kuruluşlar adına konuşma yapan Fikret Aslan, herkesi nevruz coşkusuyla selamladığını belirterek, nevruzun zulme karşı dirilişin, direnişin sembolü olduğunu söyledi.

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