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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte gecekondu yangını Video

Başkentte gecekondu yangını Video

- - Yangın çıkan gecekondudan detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylar - Mahalle sakinlerinin detay görüntüleri - Keçiören'de bir gecekonduda çıkan yangın büyük çapta hasara neden olduANKARA (AA) - Ankara 'da bir gecekonduda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Keçiören Kanuni Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'ta, İhsan Demirkoparan'a ait bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Evden yoğun dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Yangının çıktığı gecekondunun bitişiğindeki evde oturan vatandaşlar da kucaklarında bebekleriyle sokağa çıktı.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında büyük çapta hasar gören gecekonduda kimsenin yaşamadığı ancak ev sahibinin eşyalarının bulunduğu öğrenildi.Görgü tanıkları yangın öncesi gecekondunun çatısından atlayan bir kişinin kaçtığını iddia ederken polis ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Bebek Polis Gecekondu Polis Ekipleri 

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