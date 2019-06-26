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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı Video

Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı Video

- Olayın yaşandığı alandan detay - Polislerden detay - Boş kovanlardan detay - Çankırı Caddesi'ndeki bir gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıp 3 kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandıANKARA (AA) - Ankara 'da bir gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıldı, kurşunların isabet ettiği 2 iş yeri çalışanı ve bir müşteri yaralandı.Kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi Altındağ Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi'ndeki bir gece kulübünün içerisindeki müşteri ve çalışanlara pompalı tüfekle ateş etti.Açılan ateş sonucu iş yeri müdürü Yaşar D, güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir müşteri yaralandı.Saldırganlar, ateş ettikleri pompalı tüfeği cadeye atarak otomobilleriyle kaçtı.Yaralılar çevredekiler tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, zanlıların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek çalışma başlattı.Polis ekipleri, saldırganları, kaçtıkları otomobili Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalama sonucu durdurarak yakaladı.Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Güvenlik Görevlisi Gece Kulübü Akalan Kamera Pompalı Tüfek 

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