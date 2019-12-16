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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte eğlence merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - ANKARA Video

Başkentte eğlence merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - ANKARA Video

- İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları - Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınmasıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.Meşrutiyet Caddesi Karanfil Sokak kesişimindeki 9 katlı bir iş merkezinin bodrum katındaki bir gece kulübünün mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Eğlence merkezinin kapalı olduğu sırada çıkan yangını fark eden binanın güvenlik görevlileri itfaiye ve polise haber verdi.Bu sırada içeriye girmeye çalışan iki güvenlik görevlisi dumandan etkilenerek kendilerini dışarı attı.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri eğlence merkezinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışırken içeriden çıkan yoğun duman binayı etkisi altına aldı.Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak takarak içeri giren ekipler dumanı tahliye etti, alevlere müdahalede bulundu.Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.Bu sırada dumandan etkilenen iki güvenlik görevlisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının gece kulübünün mutfak kısmındaki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Güvenlik Görevlisi Gece Kulübü Eğlence Merkezi Gaz Maskesi Elektrik Kontağı 

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