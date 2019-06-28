Başkentte dolmuş ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - ANKARA
- Dolmuş ile otomobilin çarpışması - Hasar gören dolmuş ve otomobilden etrafa saçılan parçalar - Sağlık görevlilerinin bir yaralıya ambulansta müdahalesi - Bir vatandaşın konuşmasıBaşkentte dolmuş ile otomobil çarpıştı: 8 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'da dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi ile 1017. Cadde kesişiminde Yavuz Sarıer idaresindeki 06 DN 2144 plakalı otomobil ile Erdal Çikdemtepe kontrolündeki 06 J 0124 plakalı dolmuş çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrulan dolmuş yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.Kazada dolmuş sürücüsü Çikdemtepe ile 7 yolcu yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
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