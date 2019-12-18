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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte doğalgaz zehirlenme iddiası : 1 ölü

Başkentte doğalgaz zehirlenme iddiası : 1 ölü

olay yeri

( ANKARA ) ANKARA

Otopsi Sonucu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Gaz Zehirlenmesi Doğalgaz Zehirlenmesi 


- Başkent’te doğalgaz'dan zehirlenme iddiasıyla aynı evde bir kişi ölü bulunurken, bir kişide baygın halde bulundu. İddialara göre Ankara’nın Keçiören İlçesi Ayvalı Mahallesinde meydana gelen olayda Sare K. Evinde ölü bulunurken, kocası Etem K. yerde baygın halde bulundu. Gün içerisinde evlerinden ses çıkmaması üzerine durumundan şüphelenen akrabaları ilk önce kapıyı çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine Sare K.’nın cansız bedeniyle karşılaşırken, Etem K.’yı ise baygın bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri Etem K.’ya ilk müdahalede bulunduktan sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayın doğalgaz zehirlenmesinden şüphelendiği iddia edildi. Sare K.'nın kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi sonucunda belli olacak. (MKM-
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