Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte doğal gaz patlaması (6) - ANKARA

Başkentte doğal gaz patlaması (6) - ANKARA

- Patlamanın olduğu bölgeden görüntüler - İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Caddede seyir halindeki araçlardan detayGÜNCELLEME - Başkentte doğal gaz patlaması: 7 yaralı - Kızılay'da kafede meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı - Yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edildi, 4'ü çevredeki hastanelere kaldırıldıYARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİANKARA (AA) - Başkentte kafede meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'ndeki apartmanın üst katında bulunan kafede doğal gaz patlaması meydana geldi.Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Patlamada yaralanan 7 kişiden 3'üne olay yerinde müdahale edildi, 4'ü ise Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi İbni Sina ve Numune hastanelerine kaldırıldı.Çevredeki bazı bina ve dükkanların camlarının kırılmasına yol açan patlama sonrası polis ekipleri, olay yerini güvenlik kordonu altına aldı, Necatibey Caddesi araç trafiğine kapatıldı.Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kordon Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı