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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü

Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü

- Olayın gerçekleştiği kereste atölyesinden ve tomruklardan detay görüntüler - Siteler'de devrilen tomruğun altında kalan bir kişi yaşamını yitirdiANKARA (AA) - Ankara 'nın Altındağ ilçesinde bir kereste atölyesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ankara 'nın mobilya sanayi merkezi Siteler semtinde bulunan bir kereste atölyesinde çalışan Yusuf Ç, kesim sahasında çalıştığı sırada üst üste istiflenmiş halde dururken devrilen tomruğun altında kaldı.İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kereste Atölyesi Mobilya Sağlık Ekipleri 

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