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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkentte devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Başkentte devrilen otomobilin sürücüsü öldü

- Kaza yapan araçtan detay - Hayatını kaybeden kişinin yakınının kaza yerinde yaşadığı zor anlarANKARA (AA) - Ankara 'nın Sincan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Eray Karabay'ın (27) kullandığı 06 ZDN 46 plakalı otomobil, Çatalca Caddesi'nde kaldırıma çıkarak devrildi.Araçta sıkışan sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.Kaza yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Karabay'ın cenazesi, Sincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Bild Polis Ekipleri 

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