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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkentte depo yangını - ANKARA

Başkentte depo yangını - ANKARA

- Bina içinden görüntü ve duman - Bina dışından görüntü, itfaiye aracıBaşkentte depo yangını - Ankara 'da bir iş merkezinin depo olarak kullanılan kısmında yangın çıktıANKARA (AA) - Ankara 'da bir iş merkezinin depo olarak kullanılan kısmında yangın çıktı.Ulus'ta bir iş merkezinin depo olarak kullanılan kısmında elektirik kontağında çıkan arıza sonucu yangın çıktı.Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.Yangın çıkan deponun içinde telefon aksesuarları olduğu öğrenildi.Yoğun duman nedeniyle iş merkezi polis ekipleri tarafından boşaltıldı.

Polis İtfaiye Aracı Polis Ekipleri 

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