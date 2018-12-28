Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkentte DEAŞ operasyonu - ANKARA İzle

Başkentte DEAŞ operasyonu - ANKARA İzle

- Operasyondan görüntülerBaşkentte DEAŞ operasyonu - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Ankara polisinin operasyonlarında 52 kişi gözaltına alındı, örgüt tarafından çocukların barındırıldığı bir binaya düzenlenen baskın AA tarafından görüntülendiANKARA (AA) - Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 64 zanlıdan 52'si gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün başkentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, karar doğrultusunda başlatılan operasyonda 52 zanlı gözaltına alındı. Firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.Adreslerde yapılan aramalarda, 9 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, buna ait 8 fişek, 14 bin 200 lira, bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. - Çocukların barındırıldığı binaya baskınTerörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Altındağ ilçesi Siteler semtinde DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği operasyon AA tarafından görüntülendi.Çocukların yatılı olarak barındırıldığı, üzerinde bir iş yerine ait tabela bulunan binaya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Binadaki flash bellek ve bilgisayarlara el konuldu.Binadaki 10 - 16 yaşlarında 8 çocuk, savcının talimatıyla Çocuk Şubesine teslim edildi. Çocukların, bilgi sahibi olarak ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Flash Bellek Akalan Başkent Terör Örgütü İstihbarat 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı