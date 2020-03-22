Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkentte çicekçilerden sağlık çalışanlarına destek - ANKARA

Başkentte çicekçilerden sağlık çalışanlarına destek - ANKARA

- Çiçekçilerin Bağlık Bakanlığına gelmeleri - Güvenlik görevlilerine çiçek verilmesi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için getirilen çiçek - Bakan Koca'ya ulaştırılmak üzere çiçeğin teslim edilmesi - Oda Başkanı Emin Çimen'in, çiçeğin üzerindeki kartta yazılı olanları okuması - Çimen'in açıklamaları - Çevredekileri çiçek verilmesiBaşkentte çicekçilerden sağlık çalışanlarına destek - Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, koronavirüs nedeniyle fedakarca görev yapan Sağlık Bakanlığı çalışanları ile Ankara Şehir Hastanesinde görevli personele verilmek üzere yanlarında getirdikleri çiçekleri yetkililere teslim ettiANKARA (AA) - Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla yanlarında getirdikleri çiçekleri Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti. Ankara Çiçekçiler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Bakanlık çalışanları ile Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan sağlıkçılara ulaştırılmak üzere Bakanlık binasına çiçek getirdi.Oda Başkanı Emin Çimen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek adına böyle bir çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkürlerini ileten Çimen, "Millet olarak nasıl başka zorlu süreçlerden çıktıysak, bu süreci de atlatacağımıza inanıyoruz. Allah yardımcımız olsun." dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Çimen ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Koca'ya verilmesi için, üzerinde "Sayın Bakanım, ülkemizdeki bu kriz sürecinde göstermiş olduğunuz takdire şayan özverili ve fedakar çalışmalarınızı kutlarız." yazılı not bulunan çiçeği teslim etti.

Koronavirüs Akarca Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı