- Başkentte bir otomobil takla attı: 1 yaralı



- Ankara'nın Ayaş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi otomobiliyle takla attı. Olay Ankara'nın Ayaş yolu, Etimesğut istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmet. D. yönetimindeki 06 EY 7939 plakalı otomobil Ayaş yolundan, Etimesğut istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan İsmet. D.’ ye çevredeki vatandaşlar yardım etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis, İtfaiye ve 112 Hızır acil ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet. D.’ ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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