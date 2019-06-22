Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkentte bir kişi silahla sırtından vuruldu Video

Başkentte bir kişi silahla sırtından vuruldu Video

- Olay yeri incelemesi - Saldırı yapılan araç - Kurşun izleri - Altındağ'da sokakta tartıştığı şüpheli tarafından sırtından vurulan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı - Olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldıANKARA (AA) - Altındağ'da bir kişi, sokakta tartıştığı şüpheli tarafından sırtından vuruldu.Alınan bilgiye göre, Ziraat Mahallesi Atmaca Sokak'ta 31 yaşındaki Ali Rıza K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, silahıyla Ali Rıza K'ye ateş etti. Ali Rıza K. silahtan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaralanırken zanlı olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Rıza K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - Kurşun otomobile isabet etmişPolis ekipleri, çevrede yaptıkları incelemede, park halindeki bir otomobilin sağ arka camından bir kurşun girişi olduğunu tespit etti, boş kovanlar buldu.Ekipler ayrıca şüphelinin kimliğini tespit etmek amacıyla çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı