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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Başkentte bir kadın vurularak öldürüldü

Başkentte bir kadın vurularak öldürüldü

- Olayın meydana geldiği yerden detay - Yerde cansız bedeni bulunan kişiden detay - Sezenler Caddesi'ndeki bir kafede buluştuğu kişinin 3 el ateş ettiği kadın, hayatını kaybetti - Cinayeti işleyen Nusret Uysal, olay yerinde intihar ettiANKARA (AA) - Başkentte bir kafede buluştuğu kadını öldüren kişi, intihar etti.Alınan bilgiye göre, Nusret Uysal (68) ile Jale Ç. (58) Çankaya ilçesi Sezenler Caddesi'ndeki bir kafede buluştu.Bir süre sohbet eden Uysal ile Jale Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Yanındaki silahı çıkaran Uysal, önce Jale Ç'ye 3 el ateş etti, daha sonra başına dayadığı silahı ateşledi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Uysal ile Jale Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Uysal'ın üzerinden "Böyle olsun istemezdim." yazılı not çıktığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Sağlık Ekibi 

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