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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Başkentte bir kadın eski eşi tarafından rehin alındı - ANKARA

Başkentte bir kadın eski eşi tarafından rehin alındı - ANKARA

- Eski eşi tarafından rehin alındı - Olay yerinden görüntü - Polislerden görüntü - Özel harekat polisinden görüntü - Apartmandan görüntü - Zanlının çıkarılması - Rehine olarak alınan kadının çıkışıBaşkentte bir kadın eski eşi tarafından rehin alındı - Yenimahalle'de yaşayan eski eşini rehin alan kişi, olay yerine gelen özel harekat polislerinin ikna çabaları sonucu teslim olduANKARA (AA) - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından silahla rehin alındı.Pamuklar Mahallesi Sivas Caddesi'nde ikamet eden T.T'nin, evine gireceği sırada, boşandığı Murat T. tarafından silahla rehin alınması üzerine komşuları durumu polise haber verdi.Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polisle 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Murat T'yi rehineyi serbest bırakması için ikna çalışmalarına başladı.
Özel Harekat polisleri ve zırhlı araçlar da olay yerine geldi.Murat T. polislerin ikna çabaları sonucu emniyet güçlerine teslim oldu.Gözaltına alınan Murat T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

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