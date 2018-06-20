Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkentte bin 600 polisle uyuşturucu operasyonu - ANKARA Video

Başkentte bin 600 polisle uyuşturucu operasyonu - ANKARA Video

- Polis helikopterinin operasyona havadan destek vermesi - Polislerin evleri araması - Polisin metruk evde şüpheli şahıslar bulması - Altındağ'da akşam vakti yapılan narkotik uygulamasından detaylarANKARA (AA) - Ankara 'da Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "Narko - Park", "Narko - Metruk", "Narko - Sokak" ve "Narko - İlçe" adlarıyla eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Özel harekat timlerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda görev alan bin 600 polis, şüpheli ev ve araçlar ile metruk binalar ve parklarda arama yaptı.İlk olarak Altındağ, Mamak, Çankaya, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde riskli olarak değerlendirilen 13 parkı mercek altına alan ekipler, daha sonra tüm ilçelerde şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulamalarını tamamladı.Mamak'a bağlı Akdere ve Altındağ'a bağlı İsmetpaşa bölgelerindeki helikopter destekli operasyonda ise özel harekat ve narkotik polisleri birçok ev ve metruk binada çalışma yürüttü. Bölgedeki 185 metruk binayı inceleyen ekipler, şüphe üzerine iki ayrı eve de baskın düzenledi.
Narkotik timlerinin operasyonunda 3 bin 46 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, ayrıca şüpheli görülen 648 araç kontrol edildi. - Aranan 15 kişi gözaltına alındıDenetimlerde, bazı suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı, 12 araçla ilgili idari para cezası verildi.
Operasyonda 600 gram eroin, 30 gram kokain ve 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Biri cezaevi firarisi olmak üzere 20 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.Ulus'ta Hacı Bayram Camisi girişinde durdurulan araçta yapılan aramalarda bir tabanca ile bu silaha ait iki şarjör ve 16 mermi bulundu.Polatlı'da bir eve düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri bulundu, gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Çankırı Caddesi'nde de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin sırt çantasından çıkan 200 şişe kaçak parfüme el konuldu.

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı